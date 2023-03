„Im Westen nichts Neues“ räumt bei Oscarverleihung ab

LOS ANGELES. „Im Westen nichts Neues“ hat bei den diesjährigen Academy Awards vier „Oscars“ gewonnen. Das Werk von Regisseur Edward Berger erhielt den Filmpreis in den Kategorien „Bester internationaler Film“, „Beste Filmmusik“, „Bester Filmschnitt“ und „Bestes Filmset“.

Thank you to @TheAcademy for honoring All Quiet on the Western Front with 4 #Oscar Awards including Best International Feature, Cinematography, Production Design, and Original Score. Congratulations to Edward Berger and the entire team behind this remarkable film! pic.twitter.com/Sn2wqAikc5

— All Quiet On The Western Front (@allquietmovie) March 13, 2023