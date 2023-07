Miró unblogd – „Pöbeln mit Strategie”

Anzeige

Miró Wolfsfeld nennt sich Miró unblogd und bezeichnet sich als libertären „Rechtsfluencer”. In kurzen, prägnanten Videos versucht der 31jährige, aktuelle Themen wie den Pride Month und den Stolzmonat, aber auch Migration und Ausländerkriminalität auf das Wesentliche zuzuspitzen. Dabei nimmt der gelernte Erzieher kein Blatt vor den Mund. In einem Beitrag kommentiert er eine Aktion rund um den Böhmermann-Mitarbeiter El Hotzo, die Schauspielerin Katja Riemann und die Sängerin Lena Meyer-Landrut, die sich für offene Grenzen aussprechen: „Fluchtursachen bekämpft man nicht, indem man aus Deutschland einen riesigen Magnet macht, obwohl dieses Land beim Thema Kriminalität selbst Shithole-Status erreicht hat.“

2015, als er noch als Erzieher gearbeitet hat, wurde er auf Videos des Aktivisten Luke Rudkowski und des Journalisten Alex Jones aufmerksam. „Ein Video hieß ‚how to be a journalist’, in dem Jones in einen Second Hand Laden ging, sich billige Klamotten kaufte und es geschafft hat, Leute wie Henry Kissinger mit seinen Fragen zu konfrontieren. Da dachte ich mir: Das will ich auch!” sagt Wolfsfeld.

Nach einigen Montagsdemos und Mahnwachen, die Miró in Bonn teilweise selbst organisierte, folgte 2016 sein Youtube-Kanal „Unblogd“. Der Name steht einerseits dafür, nicht mehr blockiert zu sein, also „un-blocked“ und zum zweiten steckt „blog“ drin. „Ich habe mich immer als pöbelnder Meinungsblogger gesehen“, sagt Wolfsfeld heute. Außerdem wußte er zu Beginn noch nicht, ob er seine Videos auf deutsch, oder auf englisch machen sollte. „‚unblogd’ funktioniert auf beiden Sprachen”, so Wolfsfeld.

Überfall in Mexiko als Wendepunkt

Den wohl schwersten Schlag erfuhr der Blogger im Jahr 2018. Bei einem Treffen mit internationalen Libertären, bei denen unter anderem der US-Senator Rand Paul (Republikaner) teilnahm, wurde er überfallen und ihm, bis auf ein Handy, alles geklaut. „Kamera, Paß, Laptop, Mikrofon, alles“, blickt Wolfsfeld heute zurück.

Es ist seinen Fans zu verdanken, die ihm innerhalb weniger Tage mehrere tausend Euro spendeten, daß er aus dieser mißlichen Lage vergleichsweise glimpflich herauskam. Das war der Moment, an dem sich Wolfsfeld entschied, den Job als Erzieher an den Nagel zu hängen, um von nun an „hauptberuflich zu pöbeln.“

In seinem erlernten Beruf noch einmal zu arbeiten, lehnt er heute kategorisch ab. „Ich konnte irgendwann die Arbeit als Erzieher nicht mehr leiden“, so Wolfsfeld. Als Erzieher sei man größtenteils dafür eingesetzt, die Kinder in das kaputte System zurückzudrücken. „Darauf hatte ich irgendwann keinen Bock mehr.“ Von nun an konzentrierte er sich ganz auf seine Arbeit als Influencer.

Miró unblogd kämpft immer wieder mit Zensur

Doch leicht ist der Weg nicht. 2019 wurde sein Youtube-Kanal mit mehr als 53.000 Abonnenten gesperrt. Nachdem er sich einen weiteren Kanal mit rund 30.000 Beziehern aufgebaut hatte, wurde auch dieser gelöscht. Auf Twitter war der 31-Jährige immer wieder Sperrungen ausgesetzt. Seit Elon Musk das soziale Medium übernommen hat, ist auch Miró unblogd wieder mit etwa 25.000 Follower aktiv. Tendenz steigend. Neben seinem Telegram-Kanal, auf dem sich inzwischen knapp 45.000 Abonnenten angesammelt haben, hält er Twitter als ebenso wichtiges Standbein.

Neben Spenden und Auftragsarbeiten finanziert sich Wolfsfeld auch mit Werbung. Neben Gold und Produkten aus dem Kopp Verlag empfiehlt er auch immer wieder Artikel von „Waldkraft“. Das Unternehmen verkauft laut der Homepage „hochwertige natürliche Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungen“ für Hund, Katze, Pferd und Mensch. Ein Problem sieht Wolfsfeld darin nicht: „Die meisten Produkte kann ich auch empfehlen.“

Den einen oder anderen Artikel, wie eine Kristallmatte für 2.000 Euro, würde er heute nicht mehr bewerben. „Die Artikel, die ich empfehle, haben Hand und Fuß”, versichert er. Ferner sei es in einem freien Markt jedem Kunden selbst überlassen, was er kaufe und was er nicht.

Die Amadeu Antonio Stiftung hat ihn im Visier

Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte Miró unblogd mit dem „Stolzmonat“. Das ist eine Antwort auf den alljährlichen „Pridemonth“. Wolfsfeld war einer der Ersten, der sein Profilbild in die Deutschlandfarben änderte. „Ich hätte nie gedacht, daß das so durch die Decke geht. Das zeigt aber auch, welches Potential Rechte und Libertäre haben.“ In Zukunft sollen ähnliche Aktionen folgen.

Diese Richtung gefällt nicht allen. Das linke Meinungsmagazin der Amadeu Antonio Stiftung, Belltower, beschreibt den Influencer so: „Er pöbelt mit Strategie: Miró Wolsfeld alias unblogd will rechtsextreme Inhalte hip verpacken.“ Darüber kann der Beschuldigte nur lachen. „Die haben einfach den Text auf meiner Homepage über mich genommen und ihn mit den Worten, ‚Ja das stimmt, der meint das gar nicht sarkastisch’“, kommentiert. Da haben sie sich wenig Mühe gemacht.” In Zukunft möchte Miró unblogd mit einer Art Morningshow auf Twitter präsent sein, sobald sich ein Streaming-Format auf der Plattform etabliert hat.