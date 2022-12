Faeser plant verdachtsunabhängige Chatkontrollen

Kontrollen bei WhatsApp und Co.

Eine massenhafte Überwachung von Chatnachrichten könnte in Deutschland bald Realität werden. Um nach eigenen Angaben Kindesmißbrauch zu bekämpfen, will Innenministerin Faeser E-Mails, WhatsApp und Co. durchleuchten lassen. Dafür ist sie auch bereit, den Koalitionsvertrag zu brechen.