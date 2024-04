Der Unternehmer Hugo Junkers – Das Leben ist ein Kampf

Anzeige

Armin Fuhrer ist Historiker und Journalist, der zeitweilig für die Berliner Welt tätig war. Gegenstand seiner Biographie ist einer der interessantesten, vielschichtigsten und bedeutendsten deutschen Unternehmer. Dieser wurde 1859 in Rheydt geboren, hatte sieben Geschwister, litt an einer verkrüppelten Hand und verlor seine Mutter früh. Selbst wurde er nach seiner Berufung zum Professor an der Technischen Hochschule in Aachen Vater von zwölf Kindern. Weder aus der Herkunft noch aus der Gründung einer kinderreichen Familie darf man schließen, daß Hugo Junkers in erster Linie ein Familienmensch war oder sich viel Zeit für seine Kinder nahm.