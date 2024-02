Wenn ein Fußballstar von Migranten ausgeraubt wird

Anzeige

BERLIN. Die Polizei hat einen Migranten festgenommen, der als „Antänzer“ dem Bundesliga-Profi Kevin Volland eine teure Armbanduhr stahl. Der 16jährige konnte durch das Eingreifen von Mitspieler Jérôme Roussillon gestellt werden. Der Franzose gilt in der Bundesliga als extrem schneller Flügelflitzer.

Was war passiert? Nach dem Auswärtssieg bei Hoffenheim am 17. Februar feierten die Kicker vom 1. FC Union im Partyviertel rund um die Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte. Der Täter tanzte den Fußballer Volland nachts um 3 Uhr an und streifte ihm dabei – nach Angaben der Bild-Zeitung – die „Patek Philippe Nautilus“ in Roségold vom Handgelenk.

Fußballstar nimmt Migranten fest

Der Migrant, der mit mehreren Alias-Namen unterwegs ist und dessen Nationalität die Polizei noch nicht feststellen konnte, flüchtete mit der 180.000 Euro teuren Armbanduhr. Dann folgt der Auftritt von Roussillon, der die Tat beobachte. Er sprintete dem Kriminellen hinterher und hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Volland hatte die Verfolgungsjagd aufgeben müssen, weil er dabei stürzte.

Bei der Flucht warf der 16-Jährige die Uhr auf den Bürgersteig und beschädigte sie stark. Die Polizei teilte mit: „Wir ermitteln gegen den mutmaßlichen Täter wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.“ (fh)