Lebensmittel mit „vegan“-Aufschrift floppen im Einkaufskorb

WASHINGTON. Produkte mit der Aufschrift „vegan“ schrecken Kunden vom Kauf ab. Zu diesem Ergebnis ist eine gemeinsame Studie der City University of New York und der Univsersity of Southern California gekommen. „Lebensmittel ohne Fleisch und Milchprodukte sind attraktiver, wenn sie nicht als ‘vegan’ gekennzeichnet sind“, teilten die Wissenschaftler auf der Jahreskonferenz der amerikanischen Gesellschaft für Risikoanalyse unlängst in Washington D.C. mit.

In der Studie seien einer Reihe von Probanden Lebensmittelkörbe mit und ohne diese Aufschrift präsentiert worden. „Nur 20 Prozent der Teilnehmer wählten den Lebensmittelkorb ohne Fleisch und Milchprodukte, wenn er als ‘vegan’ gekennzeichnet war, während 27 Prozent ihn wählten, wenn er als ‘pflanzlich’ gekennzeichnet war“, erläuterten die Forscher ihre Einsichten.

Aufschriften wie „gesund“ und „nachhaltig“ setzen sich durch

Im Gegensatz dazu hätten 42 Prozent der Teilnehmer den Lebensmittelkorb ohne Fleisch und Milchprodukte gewählt, wenn er als „gesund“ gekennzeichnet war und 43 Prozent, wenn er als „nachhaltig“ gekennzeichnet war. „Und 44 Prozent wählten ihn, wenn er als ‘gesund und nachhaltig’ gekennzeichnet war“, fügten die Analysten hinzu. Für die Studie würden über 7.000 Menschen in den Vereinigten Staaten befragt.

Eine vegane Ernährungsweise beruht ausschließlich auf pflanzlichen Lebensmitteln. Veganer verzichten zum Beispiel auf den Verzehr von Eiern, Milch und Fleisch.

Marktforscher sagen trotzdem „vegan“-Boom voraus

Dennoch sagen Marktforscher der Branche ein massives Wachstum voraus. Vor wenigen Wochen erst ermittelte das britische Institut Technavio, daß der Markt für rein pflanzliche Lebensmittel bis 2027 um mehr als 20 Milliarden Dollar wachsen werde. Dies entspreche einer jährlichen Wachstumsrate von über 12 Prozent.

„Die wachsende Zahl veganer Verbraucher ist der Hauptfaktor, der das Wachstum des Marktes vorantreibt“, erläuterten die Marktforscher ihre Erkenntnisse. Da immer mehr Menschen eine fleischlose Lebensweise annähmen, steige die Nachfrage nach Lebensmitteln wie etwa Milchprodukten auf pflanzlicher Basis.

Im Fokus der Entwicklung stünden vor allem Länder wie die Vereinigten Staaten, China, Japan, Deutschland und Frankreich. Einen Löwenanteil würden aber mit 40 Prozent die USA an dem Wachstum haben. (fw)