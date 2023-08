„Sex Pistols“-Sänger wettert gegen politische Linke

LONDON. Der Sänger der legendären 70er-Jahre-Punkband „Sex Pistols“, John Lydon, hat die Entwicklung der politischen Linken kritisiert. „Die Welt ist viel zu weit nach links gerückt“, sagte er im Interview mit der Welt. Es gebe nur noch Symbolpolitik, die er als „herablassend“ empfinde. Schwarze würden eingeladen, weil sie schwarz seien und es trendy sei. Die Linken engagierten sich für grenzenlose Zuwanderung ein und setzten eine geregelte Migration mit Rassismus gleich. Asylbewerber würden in Arbeitervierteln untergebracht, was zu mehr Arbeitslosigkeit und Kriminalität führe.

Lydon, der auch unter seinem früheren Künstlernamen Johnny Rotten bekannt ist, warf der Linken vor: „Sagt man etwas dagegen, wird man als Rassist abgestempelt.“ Er sei aber kein Rassist und werde nie einer sein und betonte seine Herkunft aus einer sehr armen Gegend. „Die Politik zerstört die Werte der Arbeiterklasse, die auf Empathie, Liebe und Respekt basieren, darauf, daß man sich nicht gegenseitig bestiehlt und einander hilft, wenn man es braucht“, führte der Sänger weiter aus. Diese Werte würden aktuell „zugunsten eines modischen Elitismus“ geopfert.

