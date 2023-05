König Charles III. tritt nach langer Wartezeit an, um selbst zu regieren Foto: picture alliance / Photoshot | –

An diesem Samstag wird König Charles III. in der Westminster Abbey in London gekrönt. Der Monarch, der lange im Wartestand verharrte, kann nun nominell regieren. Wird er sich als König des Übergangs begreifen? Eine Betrachtung von Karlheinz Weißmann.