In Görlitz erzwingt die AfD den Asyl-Showdown

Rosenthal bei Hirschfelde bei Zittau bei Görlitz im Osten Sachsens, tief im Land der Sorben, direkt an der Grenze zu Polen, dürfte wohl den wenigsten ein Begriff sein. Der letzte Zug erreichte den beschaulichen Ort im November 1943. Heute gibt es hier eine Fleischerei, einen Fahrradverleih samt angeschlossenem Imbiß und ein Bestattungsinstitut.

Und bald vielleicht auch ein Asylbewerberheim für 150 Personen. Angekündigt sind keine Ukrainer, sondern Afghanen, Syrer, Iraner und Iraker. Vor allem junge Männer. 150 Einwohner und 150 Asylbewerber in einem Ort. Kann das gut gehen? Viele Einwohner sehen das nicht so. Als Anfang April der Sozialdezernent des Landkreises Görlitz, Thomas Gampe, im Ort die Pläne für die Herrichtung eins ehemaligen Lehrlingsheims vorstellt, hagelt es Pfiffe, Buhrufe und den Wunsch, Landrat Stephan Meyer (CDU) möge doch selbst einmal vorbeikommen.

Daran vorbei kommt er an dem Thema jedenfalls nicht. Am Dienstag wird sich der Kreistag Görlitz auf Antrag der AfD zu einer Sondersitzung treffen, um über das zu reden, was Land auf, Land ab derzeit in fast allen Kommunen diskutiert wird. Wohin mit dem nicht enden wollenden Strom aus Asylsuchenden?

Konservative Mehrheit im Kreistag

Der AfD-Antrag, der der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, sieht vor, daß im Kreis Görlitz gar keine Asylheime mehr gebaut oder zur Verfügung gestellt werden. Das kann der Kreis selbst zwar nicht entscheiden, weswegen sich im Antrag der Passus findet, der Kreis möge sich dahingehend mit Bundesregierung und der sächsischen Staatsregierung verständigen.

So ein Antrag wäre wahrscheinlich in so gut wie jedem Kreistag chancenlos – weil er von der AfD kommt. Doch in Sachsen ticken die Uhren bekanntlich etwas anders als im Rest der Republik. Wird die CDU, die im Kreistag mit 23 Sitzen hinter der AfD (27 Sitze) auf Platz zwei liegt, wirklich gegen den Antrag stimmen? Der Druck der Bürger auf die Christdemokraten ist jedenfalls hoch.

Hinzu kommt: Neben Union und AfD sitzen auch die Freien Wähler, die in Sachsen deutlich konservativer ticken als in den meisten westdeutschen Bundesländern, mit elf Kreisräten im Kommunalparlament. Zusammen kommen die drei Parteien auf eine klare Mehrheit.

AfD-Parteichef kommt persönlich

Auch für die AfD, die in Sachsen traditionell stark abschneidet und sich in Umfragen mit der Union ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert, ist das kein normaler Termin. „Erst durch unserem Antrag wird das Thema im Kreistag diskutiert“, sagt AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla der JUNGEN FREIHEIT. Denn: Chrupalla ist auch Mitglied im Görlitzer Kreistag und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter.

Chrupalla appelliert an alle Kreisräte, dem Antrag zuzustimmen. Der Landkreis habe allein im vergangenen Haushaltsjahr ein Defizit von 50 Millionen Euro aufgewiesen. „Wir haben hier ganz andere Probleme: Uns fehlen zum Beispiel Ärzte, Lehrer und Handwerker; Geld für das Schulessen oder den Schulbus“, kritisiert Chrupalla und weist daraufhin, daß es in Hirschfelde keine öffentliche Infrastruktur gebe. Das würden auch die Bürger vor Ort so sehen und tagtäglich spüren.

Der AfD-Chef will allerdings nicht nur abstimmen, sondern wird den Antrag auch einbringen und begründen, da „dieser auch die Anliegen der Bürgermeister unterstütze“, bekräftigt Chrupalla. Der AfD-Fraktionschef im Kreistag, Hajo Exner, sagt der JF: „Der Antrag ist „überparteilich“ und im Interesse der Bürger. Und für die machen wir Politik im Landkreis Görlitz. Als Kreisräte haben wir dafür die Verantwortung übernommen.“

Vieles erinnert an Upahl

Dabei ist Hirschfelde nur die Spitze des Eisbergs. Selbst im Landkreis Görlitz. Denn nicht nur in Hirschfelde sollen Asylbewerber unterkommen, auch im nördlich der Kreisstadt gelegenen Boxberg. Die Gemeinde ist eine der größten in Sachsen, hat aber auf 217 Quadratkilometern nur rund 4.000 Einwohner.

Eine örtliche Tageszeitung titelte schon im März „‘Wir wollen sie nicht hier‘ – viele Boxberger lehnen neue Asylbewerber ab“. Viel zu gewinnen gibt es für Parteien links der Mitte nicht. Vieles erinnert an den „Fall Upahl“. In dem kleinen 500-Seelen-Dorf in Mecklenburg-Vorpommerns tiefster Provinz sollten 400 Asylbewerber untergebracht werden. Es folgten wütende Proteste. Am Ende stoppte ein Gericht die Bauarbeiten, die ohne jede Genehmigung begonnen hatten. Die Gemeinde entzog schließlich die Bauerlaubnis für das Areal.

Asylzahlen steigen und steigen

Görlitz wird nicht der letzte Kreistag sein, der, notfalls auch gegen den ausdrücklichen Willen der Bürger, Asylbewerberheime genehmigt. Allein im März kamen laut der Asylgeschäftsstatistik des Bundesinnenministeriums 80.000 neue Asylsuchende nach Deutschland. Ukrainer sind darin noch nicht enthalten. Hochgerechnet auf das ganze Jahr stehen fast eine Million Asylbewerber. Zum Vergleich: 2016, dem Jahr der Asylkrise, kamen etwa 750.000 Asylanträge zusammen.

Der Kreistag in Görlitz wird sich also nicht zum letzten Mal mit dem Thema beschäftigen.