EKD-Landesbischof hält Verteidigung der Ukraine für sinnlos

MAGDEBURG. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, hat sich gegen die weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. „Wenn wir bei uns massiv einsparen müssen – warum investieren wir in einen Krieg, der nicht unserer ist? Mir tut es um jedes Leben leid, das auf den Schlachtfeldern zerstört wird. Am Ende des Tages stellt sich die Frage: War das sinnvoll?“, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung.

Dabei bejahte er die Frage, ob Kiew dafür Gebietsverluste in Kauf nehmen sollte: „Wie viele Hunderttausende Menschenleben ist es wert, daß man am Ende am gleichen Punkt steht wie am Anfang? Ich würde sagen, keines.“