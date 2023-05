Dreyfuss findet Diversitätsvorgaben bei den Oscars „zum Kotzen“

LOS ANGELES. Der aus Filmen wie „Der weiße Hai“ bekannte Schauspieler Richard Dreyfuss hat die Vorgaben zur Inklusion von Minderheiten bei den Oscars scharf kritisiert. „Sie bringen mich zum Kotzen“, sagte er am Sonntag in der Sendung „Firing Line With Margaret Hoover“.

„They make me vomit,“ says @RichardDreyfuss of new cast and crew diversity standards for Best Picture #Oscar eligibility.

Plus he praises Laurence Olivier’s 1965 performance of Othello in blackface.

„Am I being told that I will never have a chance to play a Black man?“ (1/2) pic.twitter.com/NcmpZoXe1c

— Firing Line with Margaret Hoover (@FiringLineShow) May 5, 2023