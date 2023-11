Der ARD-Meteorologe Karsten Schwanke will in seinen Sendung „aufklärerisch aktiv werden“ Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

ARD-Meteorologe will in Wetterbericht über Klimawandel aufklären

Karsten Schwanke sagt in der ARD zur besten Zeit das Wetter an. Diesen prominenten Sendeplatz will er künftig auch dafür nutzen, um über den Klimawandel zu sprechen. Schwanke will „aufklärerisch aktiv werden“.