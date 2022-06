„Letzte Generation“ blockiert erneut Berliner Berufsverkehr

BERLIN. Mitglieder der radikalen Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstag erneut Teile des Berliner Berufsverkehrs lahmgelegt. Laut Polizeiangaben blockierten etwa sieben bis zehn Personen mehrere Auffahrten der Stadtautobahn, es kam zu langen Staus. Die Anhänger der Gruppierung fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf, eine Erklärung abzugeben, wonach Deutschland in der Nordsee keine Ölfelder erschließe.

Bereits gestern hatte die „Letzte Generation“ den Berliner Stadtverkehr streckenweise lahmgelegt. Die blockierten Autofahrer reagierten mit Unverständnis auf die Aktion. Ein Video zeigt, wie ein Mitglied der Gruppe von einem Wagen Stück für Stück zur Seite geschoben wird.

Ist es notwendig, dass so etwas passiert, Herr @Bundeskanzler? Diese Menschen fordern lediglich, dass getan wird, was dringend erforderlich ist, um das Überleben unserer Gesellschaft zu sichern. Und das ist #ÖlSparenStattBohren. pic.twitter.com/nQtmcBfxio — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 21, 2022

Ein weiterer Film zeigt, wie Anhänger der Gruppierung äußerten, sie hätten Angst vor den Autofahrern. Einem Blockierten, der angab seine 80 Jahre alte Mutter besuchen zu müssen, ließen die Blockierer abblitzen.

Guten Morgen #Berlin, aufgrund von Blockaden von @AufstandLastGen kommt es stadtweit zu Staus. Einzelne Autofahrer legen selbst Hand an und zerren Aktivistis von der Straße. Maya zeigt für den Unmut Verständnis, aber „wir sehen keine andere Möglichkeit!“. #B2106 #Klimaschutz pic.twitter.com/fRURTvTPMW — Tim Lüddemann (@timluedde) June 21, 2022

Bereits am Vortag hatten im Stau stehende Berliner Bürger mit Unverständnis reagiert.

Die #LetzteGeneration ist zurück in Berlin.

Sie ist der Feuermelder, der uns auf die drohende #Klimakatastrophe hinweist.

Doch nicht alle wollen den Alarm hören, wenn sie in ihrem Alltag unterbrochen werden. pic.twitter.com/mWhfUcRLfN — Dr. Alexander Grevel (@AlexanderGrevel) June 20, 2022

Störung von Tennisspiel verhindert: Jubel bei den Zuschauern

Die radikalen selbsternannten Klimaschützer versuchen seit Wochen in verschiedenen Städten Straßen zu blockieren. Dabei wurden auch bereits Krankenwagen an der Weiterfahrt gehindert. Immer wieder reagieren Autofahrer mit Unmut auf die Störer.

Am Sonntag versuchte ein Mitglied der Gruppierung, ein Tennisspiel in Dortmund zu stören. Allerdings gelang es den Sicherheitskräften, die Frau daran zu hindern, sich ans Netz zu ketten. Sie wurde unter dem tosenden Applaus der Zuschauer aus dem Stadion entfernt und in Polizeigewahrsam genommen.

❌Tennis-Finale @ATPHalle unterbrochen❌@LinaEichler, Unterstützerin von #LetzteGeneration, unterbricht Finale #TWO22 Die Botschaft: „Noch 3 Jahre“ Laut Wissenschaft bleiben im Klimanotfall nur noch 3 Jahre, um Leiden und Sterben von Mrd. Menschen zu verhindern.#noch3Jahre pic.twitter.com/dx8HtpgYbr — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 19, 2022

Vor der Bundestagswahl hatten einige Anhänger versucht, mit einem Hungerstreik ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten zu erpressen. Bundeskanzler Olaf Scholz traf sich nach der Wahl mit einigen Wortführer. Als sie zuletzt einen Auftritt des Kanzlers zu störten, rückte sie der SPD-Politiker in die Nähe nationalsozialistischer Rollkommandos. (ho)