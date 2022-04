ADAC: Statt dem Auto lieber das Fahrrad nehmen

BERLIN. Der ADAC hat an seine Mitglieder appelliert, weniger Auto zu fahren. „Jeder gesparte Liter Treibstoff kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von Ölimporten zu reduzieren und damit mittelbar auf die weitere Entwicklung des Krieges Einfluß nehmen“, schrieb der Präsident des Vereins, Christian Reinicke, am Mittwoch in einem offenen Brief.

Weniger Kraftstoff verbrauchen und die Abhängigkeit von Rohöl-Importen senken helfen 💛🙏 Wir starten die Kampagne #spritsparenundhelfen. Hier den offenen Brief des #ADAC Präsidiums lesen -> https://t.co/uT5sZryDFQ pic.twitter.com/N76pvQVllM — ADAC (@ADAC) April 27, 2022

Es sei auch möglich, „zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem SUV“ zu fahren. Bei vielen Kurzstrecken ergebe es keinen Sinn, das Auto zu nehmen. Zudem könne man selbst für längere Strecken auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen, führte Reinicke aus.

ADAC startet Spritspar-Kampagne

Auch die Geschwindigkeit spiele eine Rolle. Er selbst versuche, rund 20 Prozent langsamer zu fahren, um Sprit zu sparen. „Wenn das alle 21,2 Millionen Mitglieder des ADAC so machen würden, wären es bereits gewaltige Einspareffekte.“

Der Verein starte im Mittwoch eine Kampagne zum Spritsparen. Mitglieder würden informiert, welche Alternative es zur Nutzung ihres Fahrzeugs gebe. Einer vom ADAC in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge sei fast jeder Zweite bereit, auf Einzelfahrten mit dem Auto zu verzichten. (zit)