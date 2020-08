Es war ein Verfahren, das tiefen Einblick gab in die Mißstände, die mittlerweile in Deutschland herrschen: Ein renommierter Biologieprofessor steht vor Gericht, weil er in einem Interview fachwissenschaftlich begründete Positionen zur Homo-Ehe und zum angeblichen Adoptionsrecht für Homosexuelle vertreten hat, die aber dem herrschenden Zeitgeist widersprechen.

Was beim Klimawandel schon lange der Fall ist und längst auch in Corona-Fragen gilt, macht nun offenbar auch vor biologischen Grundlagen nicht mehr Halt.