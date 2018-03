Tafel-Vorstand in Fulda widerspricht: „Keine Essener Verhältnisse“

FULDA. Der Vorstand der Fuldaer Tafel hat Vorwürfe zurückgewiesen, Flüchtlinge würden Rentner und alleinstehende Frauen verdrängen. „Wir haben keine Probleme und schon gar nicht Essener Verhältnisse“, teilte der Vorstand dem Nachrichtenportal Osthessen News am Mittwoch mit.

Zuvor hatte der Präsident des Rotary Clubs Fulda-Paulstor, Michael Imhof, bei einem Benefizkonzert für die Fuldaer Tafel beklagt, die Einrichtung habe mit Problemen durch den Flüchtlingszuzug zu kämpfen. Am Donnerstag bekräftigte er dies und kritisierte eine angebliche Meinungsunterdrückung. „In Deutschland ist es mittlerweile so, daß niemand mehr die Wahrheit sagen darf, ohne dafür verurteilt zu werden. Irgendwie ist das schon so wie DDR 2.0“, sagte er der Nachrichtenseite.

Er sei Mitglied der Fuldaer Tafel und kenne die Statistiken. „Immer wieder wird vom Tafelvorstand behauptet, der Kundenanteil mit Migrationshintergrund läge bei 40 Prozent. Schon das stimmt aber nicht“, verdeutlichte Imhof. Mittlerweile seien mehr als 50 der Bedürftigen Ausländer. „Ich weiß nicht, warum das nicht klar nach außen kommuniziert wird und finde das Vorgehen der Verantwortlichen einfach nicht gut.“

Essen abgeholt, um es zu verkaufen

Innerhalb eines Jahres sei der Anteil der deutschen Kunden um die Hälfte zurückgegangen. „Es gibt einige Menschen, die sich gar nicht mehr zur Tafel trauen, weil sie von Flüchtlingsmännern geschubst oder beleidigt wurden. Gerade die Rentner oder alleinstehende Frauen haben da wirklich Angst.“

Ehrenamtliche Helfer hätten ihm erzählt, junge Einwanderer kämen teilweise mit dem Auto zur Tafel, um Essen zu holen. Das, was ihnen nicht passe, werde einfach in den Müll geworfen. „In der Vergangenheit gab es Vorfälle, daß Flüchtlinge Essen abholten, nur um es später an wirklich Bedürftige weiterzuverkaufen.“ Mittlerweile habe die Tafel einen Türsteher engagiert. „Den Flüchtlingen ist es sonst vollkommen egal, ob sie als vierter, oder als zwölfter in der Reihe stehen. Da wird gedrängelt, was das Zeug hält.“

Ein Mitarbeiter der Fuldaer Tafel dementierte am Donnerstag auf Nachfrage der JF diese Behauptungen. „Das ist alles Blödsinn.“ Die Tafel bleibe bei ihrem Statement vom Mittwoch. (ls)