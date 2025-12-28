Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sängerin, Schauspielerin, Model: Frankreich trauert um Brigitte Bardot

Sängerin, Schauspielerin, Model: Frankreich trauert um Brigitte Bardot

Sängerin, Schauspielerin, Model: Frankreich trauert um Brigitte Bardot

Brigitte Bardot im Film "Die Wahrheit" von 1960
Brigitte Bardot im Film "Die Wahrheit" von 1960
Frankreich liegt in Trauer, die Ikone Brigitte Bardot ist tot. Hier im Film „Die Wahrheit“ von 1960. | Foto: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Han Productions – C.E.I.A.D. – C
Sängerin, Schauspielerin, Model
 

Frankreich trauert um Brigitte Bardot

Sinnliche Stimme, laszive Auftritte, spektakuläre Affären: Brigitte Bardot war alles, was man sich unter einer französischen Ikone vorstellt. Nun ist sie tot, das Land steht unter Schock – und ehrt sie als Verkörperung der Nation.
Anzeige

PARIS. Frankreich hat mit Bestürzung auf den Tod der französischen Schönheitsikone Brigitte Bardot reagiert. „Ihre Filme, ihre Stimme, ihr umwerfender Ruhm, ihre Initialen, ihre Sorgen, ihre großzügige Leidenschaft für Tiere, ihr Gesicht, das zur Marianne wurde – Brigitte Bardot verkörperte ein Leben in Freiheit. Französische Existenz, universeller Glanz. Sie hat uns berührt. Wir trauern um eine Legende dieses Jahrhunderts“, ehrte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Kinolegende am Montag auf X.

Auch der Präsident des rechten Rassemblement National (RN) Jordan Bardella feierte die Musikerin. „Als leidenschaftliche Patriotin und Tierliebhaberin, die sich ihr ganzes Leben lang für den Tierschutz engagierte, verkörperte sie eine ganze Epoche Frankreichs, aber auch und vor allem eine ganz bestimmte Vorstellung von Mut und Freiheit.“ Bardot war am Sonntag verstorben.

Die französische Presse feiert „die schönste Frau des 20. Jahrhunderts“

Mit Filmen wie „Viva Maria!“ (1965) gelangte Bardot zu Weltruhm. Lieder wie „Bonnie and Clyde“ (1986) festigten ihren Status als Sexsymbol. Mit dem ebenfalls weltberühmten Liedermacher Serge Gainsbourg verband sie eine von den Medien hochstilisierte Affäre.

Die Tageszeitung Le Figaro bezeichnete die im Alter von 91 Jahren gestorbene Bardot in einem Nachruf als „schönste Frau des 20. Jahrhunderts“. Laut dem Figaro wurde die Chansonniere in den vergangenen Monaten immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert, so für eine OP aus bisher nicht bekannten Gründen. Dennoch beteuerte Bardot stets, es gehe ihr gut. „Die Welt sollte sich mal wieder beruhigen“, winkte sie zuletzt ab.

Pariser Modewelt steht still

Auch die französische Modewelt äußerte sich fassungslos über den Tod Bardots. Die für das Magazin Le Nouvel Obs schreibende renommierte französische Journalistin Sophie Fontanelle etwa huldigte ihr auf Instagram mit den Worten: „Leicht wie Luft. Die Verkörperung der Freiheit.“

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von SophieFontanel (@sophiefontanel)

Die Modeschöpferin Julia Restoin Roitfeld wiederum betrauerte Bardot, die ebenfalls als Modell wirkte, mit den Instagram-Eintrag: „Und Gott schuf die Frau… und eine Ikone für immer.“

Bardot stand zeitlebens an der Seite der französischen Rechten

Auch der Vize-Präsident der französischen Nationalversammlung Sébastien Chenu (RN) zeigte sich unterdessen erschüttert über den Tod der unter anderem mit dem renommierten BAFTA-Filmpreis geehrten Pariserin. „Brigitte…Freiheit…Mut…Aufrichtigkeit…“, faßte er das Erbe der Diva zusammen.

Diese hatte sich in ihrem Leben neben dem Tierschutz auch für die französische Rechte engagiert. So unterstützte sie beispielsweise jeweils die Präsidentschaftskandidaturen von Marine Le Pen (RN), die sie als „die Jeanne d’Arc des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete. Zudem äußerte sie sich in ihrem 2004 erschienenen Bestseller „Ein Ruf aus der Stille“ kritisch über unkontrollierte Migration und warnte vor der Islamisierung Frankreichs. (fw)

Frankreich liegt in Trauer, die Ikone Brigitte Bardot ist tot. Hier im Film „Die Wahrheit“ von 1960. | Foto: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Han Productions – C.E.I.A.D. – C
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles