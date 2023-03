Verfehlte Klima-Politik: Ein Bankrott mit Ansage

Anzeige







Es ist das bislang namhafteste Beispiel für eine weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit laufende ökonomische Katastrophe: Der deutsche Chemiegigant BASF schließt in Ludwigshafen besonders energieintensive Bereiche, darunter eine von zwei Ammoniak-Anlagen. 700 Stellen werden hierfür gestrichen. Die Produktion wird in Staaten verlagert, wo die Energie günstiger ist. Die Chemieindustrie ist neben Automobilindustrie, Maschinenbau und Elektrotechnik der Kern dessen, was Ruf, Rang und Reichtum Deutschlands als Exportnation ausmacht.

In einer neuen JF-TV-Dokumentation („Die grüne Energiekrise) zeigen wir, daß für die Explosion der Kosten nicht der Krieg in der Ukraine, Sanktionen und die gesprengte Nordstream-Pipeline verantwortlich ist, sondern im wesentlichen eine seit Jahren systematisch fehlgeleitete Energiepolitik.

JF-Doku alternativen Weg zum Diktat der Klima-Lobby auf

Unter der ideologisch größenwahnsinnigen Vorgabe „klimaneutralen“ Wirtschaftens in Deutschland und Europa bis 2045 werden die Energiepreise nämlich durch „CO2-Bepreisung“ künstlich massiv verteuert. Gleichzeitig funktioniert das Ersetzen herkömmlicher durch erneuerbare Energieträger kaum, muß die Grundlast sogar aktuell noch stärker durch fossile Energieträger abgedeckt werden – weil gleichzeitig der Ausstieg aus der günstigen und klimaneutralen Kernenergie aus ideologischen Gründen in Deutschland erzwungen wird.

Unsere Dokumentation zeigt, wie viele technische Neuerungen, die uns helfen würden, in Deutschland ersonnen, unter dem Diktat einer irrationalen Öko-Lobby verhindert werden: Seien es moderne Kernreaktoren (Dual Fluid), die CCS-Verpressung von CO2 im Boden, was den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken ermöglichen würde oder das Gas-Fracking, das in Deutschland riesige Vorkommen erschließen und uns von Importen unabhängig machen würde.

Geisterfahrt statt Avantgarde

Jüngste Stilblüte der absurden Energiepolitik ist das EU-Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 und Habecks Plan, den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen schon ab 2024 zu verbieten. Wo soll der immer teurere Strom für Millionen neuer E-Autos und Wärmepumpen herkommen und wer soll ihn bezahlen?

Wie viele Werke müssen noch schließen, wie viele Industriezweige aus Deutschland abwandern, wie viele Leute auf der Straße stehen, bis dieser Irrweg gestoppt wird? Deutschland ist keine ökologische Avantgarde, sondern befindet sich auf einer politisch-ökonomischen Geisterfahrt. Mit Bürokratismus, Wirtschaftsfeindlichkeit und einer ideologisch verblendeten Energiepolitik verabschieden wir uns von der Weltspitze.

JF 10/23

