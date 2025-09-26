Das Bundesverfassungsgericht ist der wahre Verlierer

Die frisch gewählte Bundesverfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold bedankt sich bei den Mitgliedern des Bundesrats. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

CDU und CSU feiern die Wahl neuer Verfassungsrichter als Erfolg – dabei haben sie sich von SPD und Grünen einmal mehr vorführen lassen. Statt überparteilicher Autoritäten zieht eine Klima- und Enteignungs-Ideologin in den Zweiten Senat ein. Ein Kommentar.