Grundgesetz in der Anwendung

Im Dauergefasel rund um das Thema Diskriminierung ist leider in Vergessenheit geraten, daß Diskriminierung in jedem freiheitlichen System ein Grundrecht ist. Deswegen wird auch parteiübergreifend so gern Gebrauch davon gemacht. Es stört nur die doppelte Moral im Umgang mit dem Allerweltsphänomen.