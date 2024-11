Trump gewinnt und Berlin schaut apathisch zu

Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl blies Spiegel-Korrespondent Roland Nelles noch einmal ins bundesdeutsche Anti-Trump-Horn: „Millionen von Migranten deportieren, willfährige Beamte installieren: Donald Trump verfolgt autoritäre Pläne und lügt, um zu gewinnen“.

Damit stand er im Vorfeld der Wahl nicht allein. Auch die Vertreter von Annalena Baerbocks Auswärtigem Amt eröffneten den Kampf, als sie auf X schrieben: „PS: Wir essen auch keine Katzen und Hunde.“ Sie bezogen sich damit auf Trumps Aussage, daß Einwanderer aus Haiti Haustiere der Bewohner gegessen hätten.

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 11, 2024