Spurensicherung bei der Arbeit: Nach der Messerattacke in Frankfurt muß vor dem geplanten Sommermärchen aufgeräumt werden Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Wieder ein Messer, wieder ein afghanischer Täter: Was am Frankfurter Mainufer geschah, erinnert an Mannheim. Doch wo kein Video, da keine große Aufmerksamkeit. Deshalb: Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Außer Fußball. Ein Kommentar von Marco Pino.