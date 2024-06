Rüdiger auch im Nationaltrikot mit umstrittenem Muslim-Gruß

Anzeige

HERZOGENAURACH. Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich mit erhobenem rechten Zeigefinger, den auch Islamisten weltweit nach Terroranschlägen als Geste benutzen, nun auf einem offiziellen Uefa-Foto ablichten lassen. Am morgigen Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit dem Spiel des Gastgebers gegen Schottland.

Ohne daß bisher bekannt ist, daß der Verteidiger sich dagegen wehrt, verwendet die radikale „Generation Islam“ das neue Bild des 31jährigen auf der Plattform X mit den Worten „Allahu akbar“. Der Verfassungsschutz erwähnt die „Generation Islam“ in seinem Bericht unter „Islamistische Strömungen in Deutschland“.



Schon in den vergangenen Wochen war Rüdiger mehrfach mit der Geste aufgefallen. Unter anderem zeigte er sich zu Beginn des Ramandan im muslimischen Gewand auf einem Gebetsteppich mit dem Zeigefinger.

„Volksverhetzung“: Rüdiger zeigt Reichelt an

Als ihn der Nius-Journalist Julian Reichelt wegen der damit demonstrierten Nähe zu Islamisten kritisierte, zeigte der Verteidiger von Real Madrid den früheren Bild-Chefredakteur wegen Volksverhetzung an. Doch nun macht Rüdigers Foto in diesen Kreisen Furore.

Auch nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid über Borussia Dortmund am 1. Juni dankte er Allah auf diese Weise. Zusätzlich hängte sich der deutsche Nationalspieler eine Fahne von Sierra Leone um – das muslimisch dominierte Land, aus dem seine Mutter stammt.

Erstmals weltweit bekannt wurde die Geste, als Terroristen-Chef Osama bin Laden die Anschläge vom 11. September 2001 mit dem erhobenen Zeigefinger feierte. In den vergangenen Jahren wurde sie zum Symbol der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Auch nach dem Massenmord an 1.200 Israelis am 7. Oktober 2023 zeigten die Täter den Finger.

Rüdiger: Das ist ein Glaubensbekenntnis

Rüdiger behauptet dagegen, er posiere mit dem „Tauhid-Finger“, der als spirituelle Geste zum islamischen Gebet gehöre. Dieser sei als Glaubensbekenntnis zu verstehen.

Auf Nachfrage von Nius beim DFB teilte der Verband mit, die Nationalspieler seien beim Fotoshooting der Uefa aufgefordert worden, diesen Gruß zu zeigen. Demnach wurden vier deutsche Nationalspieler in ähnlicher Pose fotografiert. Ein Foto zeigt auch Marc-André ter Stegen mit dem erhobenen Zeigefinger – allerdings hebt der Torwart dabei die linke Hand. (fh)