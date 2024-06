Vergeltungsaktion: Hisbollah greift Israel mit Raketen an

BEIRUT/JERUSALEM. Die libanesische Terrororganisation Hisbollah hat am Mittwoch mindestens 160 Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Bei dem Beschuß handele es sich um eine Vergeltungsaktion für die Tötung ihres Kommandeurs Taleb Abdullah durch das israelische Militär, teilte die Miliz nach einem Bericht der Presseagentur Associated Press mit.

Der Angriff ereignete sich, während US-Außenminister Antony Blinken (Demokraten) sich gerade in Israel aufhielt, um einen Waffenstillstand zu vermitteln. Bislang hatten sich weder Israel noch die Hamas auf Bedingungen einigen können. Die palästinensische Hamas hatte am Dienstag mehrere Änderungswünsche für einen Waffenstillstand geäußert.

Met with Indonesian Defense Minister and President-Elect @prabowo, as well as @MalaysiaMFA Foreign Minister Dato’ Seri Mohamad Hasan here in Jordan. We talked about the importance of Hamas accepting the ceasefire proposal that is on the table. pic.twitter.com/v7KToJS62D

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 11, 2024