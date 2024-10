Hau den Musk

Linke mögen ein fach keine erfolgreichen Menschen. So wie im „Tatort“ Unternehmer grundsätzlich zu dubiosen Gangstermethoden greifen. Der Spiegel mag besonders Elon Musk nicht. Über seinen revolutionären Raumfahrterfolg vor kurzem berichtete das linke Magenblatt nur mürrisch und schmallippig.

Jetzt hat es Musk wieder in Spiegel geschafft – und das Ergebnis ist fast so brillant wie das legendäre Cover mit Trump als brennendem Kometen, der die Erde auffrißt. Überschrift: „Staatsfeind Nr. zwei“! (Nummer eins ist natürlich der böse Donald.)

With their relentless hit pieces, legacy mainstream media are actively encouraging the assassination of @realDonaldTrump and now me https://t.co/rHPrF6HlYZ pic.twitter.com/fuPrWUqS3X

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024