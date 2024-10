Hulk Hogan auf Trumps Mega-Spektakel: Demokraten reden über blutige Babys. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci

Donald Trump und das Spektakel von New York

In wenigen Tagen wird in den USA gewählt und das Rennen ist offener denn je. Jetzt werfen Demokraten und Republikaner zum Abschluß noch einmal alles in die Schlacht. Macht Donald Trump noch einmal das Rennen? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.