Bei der Einwanderung gibt es nur noch Versagenskosmetik

Ein unausrottbarer Mythos im Migrationsdiskurs ist der Irrglaube, die Zuwanderung von „Fachkräften“ aus aller Welt sei ein Generalschlüssel für die Lösung aller möglichen Probleme: Nicht nur für konjunkturschädliche Personalengpässe einzelner Branchen, sondern zudem noch für die demographischen Probleme, die Arbeitsmarkt und Sozialsysteme einer alternden Gesellschaft erbarmungslos unter Druck setzen.

Da wirbt also Bundeskanzler Scholz in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi um junge, gut ausgebildete Inder, während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Rumänien und Albanien um Pflegekräfte und IT-Spezialisten bettelt. Derweil träumen Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze, beide SPD, auf großer Afrika-Safari in neokolonialer Manier davon, gleich in neun Ländern „Zentren für Migration und Entwicklung“ zu finanzieren, in denen „Fachkräfte“ für Deutschland angeworben und ausgebildet werden sollen.