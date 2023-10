Demonstranten zeigen in Deutschland ihre Sympathien für die Palästinenser und die Hamas: Terrorgefahr wächst Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel hält die Welt den Atem an. Die Terrorattacke galt nämlich mehr als nur einem Staat. Was daraus auch für Europa folgen könnte, zeigte bereits der IS. Ein Kommentar von Laila Mirzo.