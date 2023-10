Zahl der Insolvenzen bei den Unternehmen steigt

WIESBADEN. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Allein im Juli beantragten 1.586 Unternehmen bei den Amtsgerichten eine Insolvenz. Dies entspricht einem Anstieg um 37,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist deutlich mehr als die Behörde ursprünglich für diesen Monat geschätzt hatte.

Nahezu vervierfacht haben sich die Forderungen der Gläubiger an die Firmen. Sie stiegen von 800 Millionen auf 3,1 Milliarden Euro. Als die am stärksten betroffenen Branchen gelten Verkehr und Logistik mit acht Insolvenzen je 10.000 Unternehmen sowie das Baugewerbe mit 7,1 Fällen je 10.000 Unternehmen.

Experten beruhigen: Insolvenzen nur verschleppt

Das Bundesamt für Statistik merkt dabei an, daß die Anträge erst nach der ersten Entscheidungen der Insolvenzgerichte in die Daten einfließen und daß der tatsächliche Antragszeitpunkt in vielen Fällen drei Monate davor betrage.