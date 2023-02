Linksextremismus als deutscher Exportschlager

Feigheit und Niedertracht ist die Handschrift deutscher Linksextremisten. Bewaffnet und in der Überzahl pirschen sie sich meist hinterrücks an ihre Opfer heran und prügeln selbst dann gnadenlos weiter, wenn diese schon verletzt am Boden liegen. Nach einer Reihe von brutalen Angriffen in Budapest stellt sich unweigerlich die Frage: Wird die Praxis, mit brachialer Gewalt gegen politische Gegner vorzugehen, zum deutschen Exportschlager?

German #Antifa members are suspected to be behind the brutal beating of man in Budapest, Hungary on Feb 10. The masked militants ambushed him from behind & striked him repeatedly on the head & face using weapons. He is left severely bloodied before being maced. pic.twitter.com/qxtsAHz633

