Nach Antifa-Attacken in Budapest: Spur führt zu linksextremer Terrorzelle

Vier mutmaßlich linksextreme Attacken mit acht teils schwer verletzten Opfern sind die blutige Bilanz des vergangenen Wochenendes in Budapest. Während dort an den Ausbruchsversuch deutscher und ungarischer Soldaten aus dem 1945 eingeschlossenen Budapest während des Zweiten Weltkriegs erinnert wurde, dürstete es eine Gruppe linker Gewalttäter anscheinend danach, vermeintlichen politischen Gegner eine Lektion zu erteilen. Offenbar wählten sie ihre Opfer an der Kleidung aus. Hinter Tarnhosen und schwarzen Stiefeln witterte die Gruppe eine rechtsextreme Gesinnung.

German #Antifa members are suspected to be behind the brutal beating of man in Budapest, Hungary on Feb 10. The masked militants ambushed him from behind & striked him repeatedly on the head & face using weapons. He is left severely bloodied before being maced. pic.twitter.com/qxtsAHz633

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) February 13, 2023