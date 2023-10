Biden: Wer hat hier das Sagen?

Anzeige

Was ist eigentlich los im Weißen Haus? Diese Frage stellen sich viele, die auch nur ein wenig das politische Geschehen in den USA verfolgen. Denn Präsident Joe Biden, der angeblich mächtigste Mann der Welt, hat allen Anschein nach nichts zu melden. Kürzlich erst, bei einer Pressekonferenz in Vietnam, stellte ihm seine Pressesprecherin Karine Jean-Pierre das Mikrofon ab und beendete seine Rede mitten im Satz, nachdem der Inhalt seiner Aussagen keinen Sinn mehr ergeben hatte.

Sein öffentliches Auftreten und diverse Fauxpas zeigen immer wieder auf, daß der Achtzigjährige an einem starken kognitiven Verfall leidet und kaum noch in der Lage ist, in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen. Für viele stellt sich daher die Frage, ob der Präsident überhaupt noch fähig ist, das Amt auszuführen, geschweige denn für eine zweite Amtszeit 2024 zu kandidieren?

„Immer einen Schritt von einem Desaster entfernt“