Mehrheit der Amerikaner traut Joe Biden zweite Amtszeit nicht zu

WASHINGTON. US-Präsident Joe Biden hat in der demokratisch geneigten Wählerschaft an Rückhalt verloren. Unter allen „Unabhängigen“, die keiner Partei angehören, würden sich 77 Prozent einen anderen Präsidentschaftskandidaten als Biden für die Wahl im kommenden Jahr wünschen, wie aus einer Umfrage im Auftrag der Zeitung Washington Post und des Senders ABC hervorgeht. Unter demokratisch geneigten Erwachsenen sind es 58 Prozent.

Auch in den eigenen Reihen sorgt Bidens Ankündigung, sich erneut zur Verfügung zu stellen, für Zwist. 47 Prozent gaben bei der Befragung an, ihre Partei solle ihn nominieren, ebenfalls 47 Prozent plädierten für einen anderen Kandidaten.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

