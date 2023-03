Bauernproteste in Almelo. Das Wahlergebnis is ihr erster Etappensieg Foto: picture alliance / ANP | Sem van der Wal

Erhalt der Kernenergie, ein Verbot von Windkraft auf See und eine rigide Asylpolitik: Der Bauernbürgerbund in den Niederlanden fordert so ziemlich alles, was Brüssel sauer aufstößt. Genau deshalb ist er ein Vorkämpfer für die Interessen der Bauern. Ein Kommentar von Mina Buts.