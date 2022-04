Der Großinvestor der Meinungsfreiheit

Kann man sich Meinungsfreiheit erkaufen? In Zeiten von Woke Capital, Social Justice Warriors und Cancel Culture muß man das vielleicht sogar. Einer, der eine beachtliche Summe Geld investiert hat, um das angeschlagene Recht auf die freie Rede wieder zu stärken, ist Elon Musk. Der aus Südafrika stammende Tech-Milliardär ist seit kurzem größter Einzel-Aktionär des Kurznachrichtendienstes Twitter. Seinen Anteil von nunmehr 9,2 Prozent an dem Unternehmen könnte der mit Abstand reichste Mann der Welt in die Waagschale werfen.