Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Familienministerin Anne Spiegel. Nicht so, wie uns Bettina Schausten ihn uns im ZDF verkaufen wollte, die das Ganze als Zeichen für eine positive politische Kultur lobte. Ganz im Gegenteil: Spiegel steht nun sinnbildlich für eine Politiker-Gattung, die tränenreich die eigene totale Inkompetenz überspielen will, um sich an das gut bezahlte Amt zu klammern. Verantwortung übernehmen, ohne Konsequenzen zu ziehen. Das ist lächerlich.

Die Maske ließ die Spiegel, die als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz maßgeblich Verantwortung für das Ahr-Hochwasser mit insgesamt mehr als 130 Toten trug, ganz am Ende fallen. Da schaute sie zu einem Mitarbeiter und sagte im feinsten PR-Sprech: „Jetzt muß ich das noch irgendwie abbinden.“

Das Ende der erstaunlichen Presseerklärung von Bundesministerin #AnneSpiegel zu den Vorwürfen gegen Sie im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe heute Abend. pic.twitter.com/JUThTY8VrE — Markus Feldenkirchen (@MFeldenkirchen) April 10, 2022

Auch noch beim Lügen ertappt

Abbinden mußte sie eine weinerliche Erzählung, laut der sie und ihre Familie kurz nach der Flut dringend vier Wochen Frankreich-Urlaub brauchten. Ihr Mann habe ja 2019 einen Schlaganfall erlitten und die Kinder unter der Corona-Krise gelitten, so die Kurzversion. So tragisch das privat auch ist: Spiegel war als Ministerin. Sie bekleidete und bekleidet ein Amt, in dem sie Schaden vom deutschen Volk abwenden soll.

Während sie sich eine Auszeit gönnte, mußten Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern zu Grabe tragen. Das geht gar nicht und ist ein Schlag ins Gesicht aller Opfer. Diese private Belastung hinderte sie übrigens nicht daran, aus dem beschaulichen Mainz als Bundesministerin nach Berlin zu wechseln.

Amt beschädigt

Man will der heillos überforderten Politikerin zurufen: „Augen auf bei der Berufswahl!“ Unter der Corona-Krise haben fast alle Kinder in Deutschland gelitten, wahrscheinlich mehr als die der Ministerin. Hunderttausende Deutsche pflegen Angehörige, ohne sich groß zu beschweren. Und wann hat Ottonormalbürger eigentlich das letzte Mal vier Wochen Urlaub machen können?

Man kann das alles auch kurz im Spiegel-Duktus abbinden: Sie hat ihr Amt beschädigt. Sie beschämt mit ihrem Verhalten alle Opfer der Flut. Sie muss zurücktreten. Sofort.