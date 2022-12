Wie Bildungseinrichtungen vor Klimachaoten einknicken

Anzeige







Ja, ist denn schon wieder 1968? Während sich die Klimakleber der „Letzten Generation“ großer medialer Aufmerksamkeit erfreuen, läuft eine andere Entwicklung weitgehend unter dem Radar: Seit Wochen besetzen grün ideologisierte Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit linksradikalen Aktivisten in der ganzen Republik und darüber hinaus Hörsäle und Aulen, teils über mehrere Tage.

Dahinter steckt meist das Bündnis „End Fossil – Occupy!“, das seit September mit eigener Website und zahlreichen Ortsgruppen mobil macht und Besetzungsaktionen „in über 20 Städten“ angekündigt hat. Mittlerweile hat es bereits zahlreiche Einrichtungen getroffen, von Flensburg bis München, von Aachen bis Leipzig.

In diesen Tagen sind deren Unterstützer unter anderem im niedersächsischen Göttingen aktiv. Dort waren bereits vor einigen Wochen zwei Schulen geentert worden, seit Montag nun die Aula des Felix-Klein-Gymnasiums besetzt. Außerhalb hatten die Teilnehmer Blätter mit Informationen aufgehängt, unter anderem über „voraussichtlich ein bis zwei Milliarden Klimaflüchtlinge“. Auf einem bei Telegram verbreiteten Bild sind die Besetzer unter anderem mit einem Banner mit der Aufschrift zu sehen: „Fossilen Kapitalismus überwinden!“

Schüler feiern die Besetzung als Event

Es gehe darum, nach Corona und mitten in der Energie- und Wirtschaftskrise den sogenannten Klimastreik „auf ein neues Level“ zu heben, hieß es auf einem der Blätter. Andere Partizipationsformen hätten „nicht die notwendigen Maßnahmen“ gebracht – gemeint ist die Schulschwänzerei der „Fridays-for-Future“-Kinder. Soll heißen: Gestern floh man für die grüne Sache noch aus der Schule, heute besetzt man sie.

Die Leute von @endfossil_goe haben das Felix-Klein-Gymnasium in besetzt. Die Schulleitung hat direkt die Cops gerufen. Es ist bereits die 3. Schule, welche in #Göttingen von Klimaaktivist:innen besetzt wurde – Chapéu! Wir senden solidarische Grüße #Gö1912 pic.twitter.com/C887pLh1wU — Redical [M] (@m_redical) December 19, 2022

Für die Schüler ist es auch eine Art Event. In der Göttinger Schulaula etwa sollte es „interessante Workshops, Diskussionen und spannende Vorträge“ geben. Nachts wurde die Aula dann zum kollektiven Schlafraum. Die Besetzungsaktionen, die sich in den vergangenen Wochen an zahlreichen Unis abgespielt haben, folgten ähnlichen Mustern.

Rektoren reagieren wachsweich auf Klimachaoten

Fast überall ähnlich sind auch die Reaktionen der Uni- und Schuldirektoren, die Objekt der Kritik sind und von denen man erwarten könnte, daß sie sich angemessen zur Wehr setzen. Doch häufig ist das Gegenteil der Fall. Die Bewegung kranke daran, „daß sie bei den Unis offene Türen einrennt“, schrieb der Spiegel jüngst. Denn nicht nur in Göttingen bringt die Schulleitung lieber Wattebäuschchen zum Einsatz, geht auf Forderungen der Klimachaoten ein und läßt die Besetzer an Ort und Stelle campieren.

Der Leiter des Felix-Klein-Gymnasiums hatte zunächst die Ordnungshüter alarmiert, die auch mit mehreren Streifenwagen anrückten. Als sich die Schüler – angeblich politisch reif, offenbar aber nicht darüber im Klaren, daß sie Hausfriedensbruch begehen – darüber „schockiert“ zeigten, ließ der Rektor die Polizei wieder abziehen. Ergebnis: Die Klimachaoten hielten die Aula über Tage in Beschlag, Lehrer kamen laut Medienberichten mit ihren Schulklassen vorbei und werteten die Aktion noch weiter auf.

Wenngleich der Rektor Kritik an der Art des Protests aufrechterhielt, warf er sich vor den Störenfrieden dann regelrecht in den Staub, jedenfalls wenn man der Berichterstattung des NDR glaubt, der ihn mit den Worten zitiert: „Ich bin ein alter weißer Mann, aber das, was dahinter steht, möchte ich nicht sein.“

Eine Radikalisierung sei nicht feststellbar

Andernorts sieht es nicht anders aus: In der Frankfurter Goethe-Universität zum Beispiel ließ der Rektor einen Hörsaal zwar räumen, weil der Lehrbetrieb erheblich gestört wurde. Zugleich entschied das Präsidium allerdings, auf Strafanträge gegen die Klimachaoten zu verzichten, was in einer Pressemitteilung feierlich verkündet wurde. In Berlin kündigte die Technische Universität nach einer Besetzungsaktion unter anderem an, zu prüfen, ob man die universitäre „Volkswagen-Bibliothek“ umbenennen könne.

In Leipzig, wo ebenfalls ein Hörsaal besetzt wurde, warf sich die Unirektorin regelrecht zwischen die Studenten und Ansätze öffentlicher Kritik. Auf eine Frage der Leipziger Volkszeitung, wie sich die Uni verhalte, wenn sich Studenten radikalisierten, erklärte sie, sie habe nicht den Eindruck, daß eine Radikalisierung an der Uni stattfinde. Man respektiere „den aus der Relevanz der Klimakrise folgenden Wunsch der Besetzerinnen und Besetzer nach öffentlichkeitswirksamen Aktionen und nach Ergebnissen“. Der Hinweis, daß demokratische Prozesse respektiert werden müßten, klang da eher pflichtschuldig.

Zur Forderung, ein verpflichtendes Klimamodul in allen Studiengängen einzuführen, verwies die Unileitung allerdings darauf, daß sie dazu keine Kompetenz besitze. Der Vorschlag erinnert an das „Gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium“ in der DDR, in dem alle Studenten den Marxismus-Leninismus studieren mußten, unabhängig davon, ob ihr Studium etwas damit zu tun hatte oder nicht. Freilich: Der Uni-Leitung in Leipzig kam es nicht in den Sinn, die Idee eines Klimamoduls auch inhaltlich zurückzuweisen.

Revolution abgesagt – es sind Ferien

Stellt sich nur die Frage nach dem warum: Weil sie Angst vor der Reaktion militanter Klimachaoten hat? Oder aus geteilter Überzeugung in der Interpretation des Klimawandels als „Klimakatastrophe“? Gut möglich, daß letzteres der Fall ist, sitzen doch auf den Professuren heute bisweilen jene 68er, die die Hörsaalbesetzer von heute – darin doch ziemlich gestrig – zu imitieren versuchen. Entscheidend ist am Ende, daß der Protest dem „Guten“ gewidmet ist: Eine Besetzungsaktion gegen die Migrationspolitik der Ampelregierung würde sicherlich sofort beendet werden.

Wie geht es nun weiter? Laut Website des Bündnisses „End Fossil“ soll der Dezember der letzte Monat der Aktionsreihe sein. In der Schulaula in Göttingen sollte die Besetzungsaktion am Donnerstag beendet werden – allerdings weder durch die Staatsmacht, noch durch die Schulleitung, sondern durch einen Blick auf den Kalender.

Denn die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, und die wollen die eifrigen Schüler dann wohl doch nicht einsam und ohne Geschenke in der Schulaula verbringen. Deswegen kündigten sie an, sich mit einer abschließenden Demonstration zurückzuziehen – Weltrevolution auf Sparflamme.