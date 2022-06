Afghanistan-Untersuchungsausschuß: unwürdiger Tanz auf Soldatengräbern

Es ist ein warmer Septembertag in Kabul. Ich stehe in deutscher Wüstentarnuniform auf dem Dach meiner Militärbaracke im Zentrum der Stadt und telefoniere mit der Heimat. An der Brusttasche meiner Uniform baumelt mein Dienstausweis: René Springer, Senior Chief Petty Officer, Germany, Operation Enduring Freedom, Combined Security Transition Command – Afghanistan. Plötzlich rumst es ohrenbetäubend laut, ich spüre eine Druckwelle. Rauch steigt in der Nähe auf, jemand ruft hektisch auf Englisch „Down! Down!“ und geht neben mir in Deckung, sein Gewehr im Anschlag. Nur rund 200 Meter Luftlinie entfernt fuhr ein Selbstmordattentäter mit seinem zur Bombe umgebauten Toyota in den berühmten Massoud-Kreisverkehr und sprengte sich neben einer amerikanischen Patrouille in die Luft. Später ist von sechzehn Toten die Rede – Zivilisten und Soldaten. Ich kenne den Kreisverkehr gut. Er liegt auf meinem Arbeitsweg. Ich hatte Glück an diesem Tag. Mehr Glück als die zum damaligen Zeitpunkt zwanzig deutschen Soldaten, die seit Beginn des Einsatzes nicht mehr lebend zu ihren Familien zurückkehrten.