Die Regierung will Kritik am Infektionsschutzgesetz kleinhalten. Demonstanten werden in der Hauptstadt erstmals seit 18 Jahren mit Wasserwerfern traktiert, ein Parlamentarier gar zu Boden gerungen. Und nun werden die Maßnahmen auch noch verlängert und verschärft. Die Corona-Politik hat das Land fest im Griff. Ein Kommentar von Ronald Berthold.