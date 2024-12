Norbert Hofer im JF-Interview: Was er jetzt der AfD rät

In Österreich ist die FPÖ im Höhenflug. Bei der Wahl im Burgenland haben die Freiheitlichen einen besonders bekannten Politiker als Spitzenkandidaten auf dem Zettel: Norbert Hofer. Der ehemalige Partei-Chef und Bundespräsidentschafts-Kandidat verrät im Gespräch mit der JF, was die Blauen so erfolgreich macht – und was die AfD sich davon abschauen kann.