Hier spricht der Initiator von #Stolzmonat

Der von Ihnen initiierte Hashtag „#Stolzmonat“ sorgt gerade für ein Twitter-Beben. Tausende Beiträge und Platz 1 in Trends. Hätten Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Shlomo: Daß die Sache groß werden könnte, lag eigentlich recht nah, gerade auch, weil die Idee im Vorfeld schon organisch breit in AfD- und Rechtstwitter-Kreisen aufgekeimt war. Die Junge Alternative in Nordrhein-Westfalen verwendet die der Regenbogenfahne nachempfundene, in sieben Farbstreifen unterteilte Deutschlandflagge, schon seit mehr als zwei Jahren, und von da aus wurde das ganze sukzessiv zu einem Running-Gag, der schließlich im Stolzmonat-Hashtag mündete, und so weit über die Grenzen des üblichen Kreises hinweg ausbrach.

Ich denke, daß die Leute schon seit Langem die Schnauze gestrichen voll haben von der übergriffigen Bevormundung und Dauerbeschallung seitens woker Medienbubbles. Nun haben sie einen Hashtag, der das ganze bündelt. Und das auch noch zum Anlaß des penetrantesten Dauerfeuers ihrer Propaganda, dem „Pride Month“.

Es ist soweit, der #Stolzmonat ist hier! Alles, was ihr wissen müsst, Grafiken & ein Profilbildgenerator: https://t.co/Ard2Oj9NPg Bringen wir das Ding in die Trends und die Lobotomierten in die Geschlossene! pic.twitter.com/yzgC3NnaX1 — Shlomo (@shlomo96) May 31, 2023

Die SPD scheint jedenfalls nicht sehr begeistert davon zu sein. Haben sie etwas gegen queere Personen?

Shlomo: Nein. Wenn wir über das Thema LGBT reden wollen, dann habe ich etwas dagegen, wenn an öffentlichen Kitas mit Kindern ab vier Jahren Cross-Dressing gespielt wird, was genau ist, wonach es klingt und wozu sich im „Medienkoffer Geschlechtervielfalt“ des Bundeslandes Sachsen Anhalt eine Anleitung findet. Bedenklich finde ich auch, daß wir gleichzeitig einen unorganisch rasanten Anstieg derjenigen erleben, die sich als LGBT sehen, worüber ja auch schon berichtet wurde. Ich sehe beim Pridemonth und der Regenbogenflagge aber den sexuellen Teil, also die Minderheit, hinter der sich eine politische Agenda versteckt, wie so oft als vorgeschoben an.

Der Regenbogen ist ein Symbol für vieles und eine Unterkategorie davon mag das Buchstabenthema sein. Vor allem aber ist er ein Dominanzsignal einer zahlenmäßig kleinen, aber in Presse und Politik sehr mächtigen ideologischen Gruppierung, die es perfektioniert hat, sich hinter Minderheit ABC zu verstecken, um sich unangreifbar zu machen. Fragt man einen beliebigen Journalisten, steht der Regenbogen themenübergreifend für „die Vielfalt, die Buntheit, die Offenheit“. Worte, die auch eins zu eins so Verwendung finden, wenn man uns Masseneinwanderung aus muslimischen Ländern, in denen ironischerweise der Großteil der Menschen Homosexualität tatsächlich für unmoralisch hält, schmackhaft machen will.

Sinnbildlich für die Bedeutungsspannweite der Prideflagge sehe ich einen Stuttgarter Bürgermeister, der vor zwei Jahren einen Regenbogen auf den Marienplatz malte, um ein Zeichen gegen die Querdenker zu setzen. Damals war er also ein Symbol dafür, mit allen Maßnahmen gegen den Coronavirus d’accord zu gehen. Am Ende vom Tag steht der Regenbogen dafür, daß man sich dem ideologischen Diktat besagter kleiner Journo-Bubble unterwirft, ohne es zu hinterfragen.

„Normalität für Deutschland“

Wofür steht Schwarz-Rot-Gold denn für Sie?

Shlomo: Schwarz-Rot-Gold steht für Normalität, für ein Deutschland, wie es die meisten Deutschen nach wie vor haben wollen. Ein Deutschland vor einer Schüler-Schariapolizei, die den Mädchen in Neukölln untersagt, den Schwimmunterricht zu besuchen. Ein Deutschland, in dem die Worte „Frau“ und „Mann“ noch eine Definition abseits davon haben, daß man sich selber eben als solche sieht, wie es der Queerbeauftragte vorgibt, wenn er titelt: „Transgeschlechtliche Frauen sind Frauen. Alles andere ist Transfeindlichkeit“, und wie es mit dem Selbstbestimmungsgesetz bald in Gesetzestext gegossen werden soll.

Alleine, daß die Flagge unseres Landes ein solch prekäres Symbol geworden ist, daß die Identifikation damit wie ein revolutionärer Akt wirkt, zeigt ja, wie weit wir uns davon wegbewegt haben, wofür diese Flagge immer stand und noch heute steht. Und auch, daß genau das aus Richtung elitärer Politkreise durchaus gewollt und nicht einmal verhandelbar ist.

Der #StolzMonat ist also eine Reaktion auf den #PrideMonth. Zeigt das nicht, daß Sie hier nur aus der Defensive heraus agieren?

Shlomo: Ein Stück weit ist man dazu gezwungen, auf die Gegenseite zu reagieren, wenn diese die Öffentlichkeit so einseitig beherrscht, wie es das woke Lager heute tut. Aber ich sehe da mehrere Abstufungen: Das rein defensive Reagieren, welches in der Tat wenig Erfolg verspricht, sah in den letzten Jahren beim Thema Pridemonth so aus, daß die Leute nur ein wenig Frust in den Strom aus Regenbogenpostings großer Firmen, Zeitungen und Politiker einbringen konnten, der am Ende verpufft, wenn er ihm nicht sogar half.

Mit dem Hashtag #Stolzmonat ist es gelungen, dem Ganzen einen völlig neuen, eigenen Stempel aufzudrücken. Und das so fulminant, daß nun sie es sind, die von der Seitenlinie frustriert ihren Senf dazugeben, anstatt zu lenken. Der Aufhänger ist ein wokes Thema, aber diesmal sind sie in der Defensive. Sie haben die SPD angesprochen: Ihr Post traf genau den hilflosen, bitteren Ton, der bislang im Widerspruch von Rechts gegenüber der bunten Mainstreamparty vorherrschte.

Wir lassen uns den #PrideMonth nicht vermiesen. Happy Pride to everyone! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️❤️✊🏼 pic.twitter.com/WMV2HVmuyq — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) June 1, 2023

Die Stimmung der Stolzmonat-Poster ist währenddessen so ausgelassen, humorvoll wie lange nichts mehr. Und das, sowie ihr Unvermögen, der Gegenseite einfach das Mikrofon abzudrehen, wie es möglich war, bevor Musk Twitter übernahm, wurmt die Woken am allermeisten. Auch dafür steht der Stolzmonat: Die neu erlangte Freiheit, sich überhaupt öffentlich ausdrücken zu können.

Stolzmonat als Anfechtung woker Macht

Wirkt das nicht alles viel glaubwürdiger und motivierender, wenn man dafür am Ende auch Gesicht zeigt. Wieso das Pseudonym?

Shlomo: Meine Identität ist seit vier Jahren nur eine Googlesuche entfernt, ich wurde Anfang 2019 von Spiegeljournalisten auf Tumblr gedoxt. Googelt man meinen echten Namen, findet man dort recht schnell den Grund, weswegen viele konservative Akteure lieber anonym bleiben: Watchdog-Beiträge der Amadeu-Antonio-Stiftung und Konsorten, die mich als rechtsextrem, sexistisch, rassistisch und so weiter markieren, und etwa potenziellen Arbeitgebern wohl nicht gerade Lust auf die Einstellung machen würden, was, neben der Schaffung einer gewissen Bedrohungslage durch eine immer enthemmtere linksextreme Szene und Islamisten, auch der Zweck der ganzen Übung ist.

Der woke Machtapparat verteuert das öffentliche Verknüpfen von Off- und Onlineidentität für einige so stark, daß sie es sich schlicht nicht leisten können, Gesicht zu zeigen. Dennoch tragen auch sie ein gewisses Risiko, da Journalisten und staatlich finanzierte Wachhunde einem ab einer bestimmten Relevanz die Entscheidung auch gerne mal abnehmen.

Ihr früherer Youtube-Kanal wurde, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem deswegen gesperrt, weil im Vorspann ein Koran auf dem Grill landete. Braucht es heute maximale Provokation, um sich Gehör zu verschaffen?

Shlomo: Einer der ersten meiner vielen Kanäle, das ist richtig. Darauf folgten noch viele weitere Sperrungen, meist mit der Begründung der „Haßrede“. Das Ganze war eine Reaktion auf Stimmen sowohl in meinem damaligen Umfeld aus der Schule, als auch in der Presse, die den Anschlag auf die Karikaturisten von Charlie Hebdo als eine moralisch vielschichtige Angelegenheit hinstellten, indem sie auf den Unterdrücktenstatus der Muslime verwiesen und Rücksichtnahme vor ihren religiösen Befindlichkeiten über die Kunstfreiheit stellten.

Es hat sich eine Menge seitdem getan, sowohl, was das Overtonfenster, also den Rahmen des Sag- und Machbaren betrifft, als auch mein jugendliches Ungestüm, das mit den Jahren vielleicht ein wenig abhandengekommen ist. Ein Knackpunkt im politischen Konflikt, an dem auch der Stolzmonat andockt, ist, daß der Rahmen des Sagbaren in den Medien sich inzwischen deutlich von dem in der normalen Bevölkerung entfernt hat. Der normale Deutsche denkt bei der schwarz-rot-goldenen Flagge an das Sommermärchen 2006, an die 90er, an einen anderen Zusammenhalt in der Gesellschaft und einen weniger depressiven Zeitgeist.

Der Mainstream-Journalist sieht darin eine Anfechtung an den Machtanspruch seiner Ideologie, die seitdem von oben her das Ruder übernommen hat, und liegt damit gar nicht mal falsch- jedoch ist das nichts, was er aussprechen könnte, ohne den Ottonormalbürger zu verlieren. Insofern ist der Fakt, dass unsere Landesflagge inzwischen ein provokatives Symbol geworden ist, eine Zwickmühle für die Woken, aus der sie nicht rauskommen, ohne Anschlußfähigkeit einzubüßen.

„ Wir sollten mit Humor und der Gelassenheit reagieren “

Wenn die Menschen sich ein eigenes Bild von ihnen machen wollen. Wo finden wir Sie im Internet? Und was machen Sie da eigentlich?

Shlomo: Abseits von Twitter betreibe ich einen YouTube-Kanal und streame jeden Sonntag zusammen mit Idiotenwatch den Podcast Honigwabe, in dem wir uns den wichtigsten Themen der Woche widmen. Zensursicher kann man mir auch auf Telegram und Gegenstimme.tv folgen

Der #Stolzmonat dominiert die Twitter-Trends in Deutschland. Tausende Beiträge jede Stunde. Wie geht es jetzt weiter?

Shlomo: Es gibt zwei logische nächste Schritte: Erstens muß die Botschaft via Sticker, Plakate und so weiter in die echte Welt getragen werden. Hinter den Kulissen tut sich da bereits einiges, vor allem die Jugendorganisation der AfD besitzt dazu auch die notwendigen Kapazitäten. Der zweite, ebenfalls bereits angelaufene Schritt ist, daß die Kampagne den deutschsprachigen Raum verläßt. Diverse englischsprachige Twittergrößen sind bereits auf den Erfolg des Hashtags aufmerksam geworden und denken darauf herum, die Aktion auf ihr Land zu übersetzen.

Das Medieum Herqles bereitete den Stolzmonat sogar schon für spanischsprechende Länder auf, womit sie zum Zeitpunkt dieses Interviews bereits auf knapp eine Viertelmillion Interessenten stießen, und entwarf Stolzflaggen etwa für Spanien und Argentinien. Abseits davon wird natürlich interessant, wie die breitere Reaktion der Medien ausfallen wird. Noch versuchen sie das ganze größtenteils totzuschweigen. Heute morgen wagte sich jedoch Queer.de, das Lieblingsmedium unseres Queerbeauftragten Sven Lehmann, schon mal mit einem ersten Schmähartikel aus der Deckung.

Eine gigantische Flut wird bald folgen, da bin ich mir sicher. Wir sollten darauf mit genau dem Humor und der Gelassenheit reagieren, die den Stolzmonat ausmachen. In dem Fall werden sie sich die Zähne an uns ausbeißen, sich selbst nur ins Aus und den Hashtag noch weiter durch die Decke katapultieren.