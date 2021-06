Aus dem Stand schaffte es die AfD 2016 in Sachsen-Anhalt, zweitstärkste Kraft im Landtag zu werden. Am Sonntag will die Partei an die Sensation von vor fünf Jahren anknüpfen und die CDU diesmal sogar überholen. Spitzenkandidat Oliver Kirchner schaut im Gespräch mit der JF zuversichtlich auf die Wahl.