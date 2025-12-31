Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Deutschlands Bildungskrise: Wer war bitte Bismarck?

Deutschlands Bildungskrise: Wer war bitte Bismarck?

Deutschlands Bildungskrise: Wer war bitte Bismarck?

Vier Schüler in der Zukunft rätseln, wer Bismarck ist. Bildungskrise Deutschland
Vier Schüler in der Zukunft rätseln, wer Bismarck ist. Bildungskrise Deutschland
Ein „diverser Klassenraum“ der Zukunft rätselt: Das Schul- und Universitätssystem im Notstand. Foto: mit KI generiert.
JF-Plus Icon Premium Deutschlands Bildungskrise
 

Wer war bitte Bismarck?

Wenn „Lernziele“ und „Lernkompetenzen“ greifbare Inhalte ersetzen, geht es mit der Bildung bergab. Warum Leute, die Bismarck nicht kennen, heute dennoch große Chancen wittern dürfen – und was das über das Land aussagt. Ein Essay von Günter Scholdt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein „diverser Klassenraum“ der Zukunft rätselt: Das Schul- und Universitätssystem im Notstand. Foto: mit KI generiert.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles