Wer war bitte Bismarck?

Ein „diverser Klassenraum“ der Zukunft rätselt: Das Schul- und Universitätssystem im Notstand. Foto: mit KI generiert.

Wenn „Lernziele“ und „Lernkompetenzen“ greifbare Inhalte ersetzen, geht es mit der Bildung bergab. Warum Leute, die Bismarck nicht kennen, heute dennoch große Chancen wittern dürfen – und was das über das Land aussagt. Ein Essay von Günter Scholdt.