Vor 25 Jahren: Die erste ÖVP-FPÖ-Regierung startete unterirdisch

Bundespräsident Thomas Klestil , ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel und FPÖ-Parteiobmann Joerg Haider im Rahmen der Unterzeichnung der Präambel für ein schwarz-blaues Koalitionsprogramm am 03.Februar 2000 in der Präsidentschaftskanzlei in Wien. Foto:picture alliance / HARALD SCHNEIDER / APA / picturedesk.com | HARALD SCHNEIDER