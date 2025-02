14jährigen niedergestochen: Polizei läßt Messerstecher laufen

Anzeige

ERFURT. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat am Sonntagabend in Erfurt einen zwei Jahre jüngeren Jungen niedergestochen. Dabei verletzte er sein Opfer mit dem Messer so schwer, daß dieses im Krankenhaus Erfurt notoperiert werden mußte.

Polizei und Sanitäter hatten den 14jährigen an einer Bushaltestelle im Ortsteil Vieselbach gefunden. Der Jugendliche lag in einer Blutlache, war schwer verletzt. Die Beamten alarmierten einen Rettungshubschrauber, der ihn ins Klinikum flog.

Messerstecher wieder auf freiem Fuß

Kurz darauf nahm die Polizei einen Verdächtigen in rund 800 Metern Entfernung an einem Feldweg fest. Der mutmaßliche Täter war mit seinem Opfer in Streit geraten. Beide hatten sich zunächst geschlagen, wobei sie sich gegenseitig verletzten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Ältere, der laut Polizei leicht verletzt war, eine Stichwaffe.

Gegenüber der Bild-Zeitung teilte die Polizei mit, den Messerstecher bereits am folgenden Tag wieder freigelassen zu haben. Man ermittle aber weiter gegen ihn. Sowohl das Opfer als auch der Täter verfügen nach Angaben der Polizei über die deutsche Staatsangehörigkeit. (fh)