Bei der Interpretation des Angriffs auf die angeblich friedliebende Sowjetunion 1941 laufen linke Historiker in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft zur Hochform auf. Linke Netzwerke in der Wissenschaft arbeiten fleißig an der Apologie von Stalins Gulag-Regime. Das klingt bisweilen wie DDR-Propaganda.