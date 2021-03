Das Handelsnetzwerk der Hanse erstreckte sich im in der Frühen Neuzeit über den Nord- und Ostseeraum. Entgegen allgemeiner Vorstellung war es jedoch kein reines Seebündnis, sondern auch an Land mächtig. Der Historiker Hiram Kümper räumt in seinem neuen Werk mit einigen Klischees über die Hanse auf.