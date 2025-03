Wo der deutsche Strom wirklich herkommt

Anzeige

Der mittlere Strompreis im Februar 2025 lag mit 128,52 Euro je Megawatt pro Stunde (MWh) auf einem Niveau mit den Durchschnittspreisen im Februar der Jahre 2022 und 2023. Die Stromerzeugung durch Windkraft- und Photovoltaik(PV)-Anlagen plus Biomasse- und Laufwasserstrom war dagegen so gering wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr. Ursache sind in erster Linie mehrere Windflautenphasen, die bei schwacher PV-Stromerzeugung praktisch zu Dunkelflauten „aufgepimpt“ wurden.

Der Strombedarf Deutschlands schwankt im Februar von Montag bis Freitag um die 60 Gigawatt (GW). Am Wochenende, am Samstag und Sonntag sind es 50 GW. In der Spitze werden über 70 GW benötigt, der geringste Bedarf liegt bei 40 GW. Zur letzten Woche des Monats nahm der Bedarf etwas ab. Grund waren die steigenden Temperaturen zum Ende des letzten Monats vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn.

Bei näherer Betrachtung einer Wochen-Bedarfslinie wird ein Muster erkennbar. Der geringste Bedarf entsteht in der Nacht. Am Morgen des Tages steigt der Strombedarf kontinuierlich an. Über die Mittagszeit ist er am höchsten, die sogenannte Mittagsspitze. Dann fällt der Bedarf etwas ab, um ab 17:00 Uhr wieder anzusteigen. Da aber ist die PV-Stromerzeugung bereits gering. Sehr oft werden deshalb genau ab diesem Zeitpunkt Stromimporte notwendig. Zur Nacht sinkt der Strombedarf wieder. An Wochenenden fällt das Bedarfsniveau wegen geringerer wirtschaftlicher Aktivitäten niedriger aus.

Das weiße Feld zwischen der Bedarfslinie und die Stromerzeugungsfelder ist die Residuallast, die konventionell hinzuerzeugt und/oder durch Stromimporte gedeckt werden muß. Die regenerative Stromerzeugung ist naturgemäß schwankend. Das spiegelt der Strompreis. In Zeiten, in denen viel Strom importiert werden muß, ist das Preisniveau höher als bei stärkerer regenerativer Erzeugung.

Kurzanalyse 1. Februar bis 6. Februar 2025

Die ersten Tage des Februars wurden durch das Auslaufen der Ende Januar angefangenen Flautenzeit bestimmt. Zwar gab es in der Nacht von Dienstag, den 4. Februar zu Mittwoch einen kleinen Windbuckel. Dieser war mit etwas mehr als 20 GW um 3:00 Uhr nicht sonderlich stark. Im Zeitraum 1. Februar bis 6. Februar mußte praktisch komplett Strom aus dem benachbarten Ausland importiert werden. Nur die fünf Stunden Windbuckelzeit (1:00 bis 5:00 Uhr) und die Mittagsspitze von 13:00/14:00 Uhr am 2. Februar kamen ohne Importe aus. Dafür war der Stromimport am 3. Februar um 8:00 Uhr mit 12,2 GW so stark, das mit 243,20€/MWh der erste Stromhöchstpreis des Monats erzielt wurde. Der mittlere Strompreis des betrachteten Zeitraums liegt bei 143,56€/MWh.

Kurzanalyse 7. Februar bis 11. Februar 2025

Dieser Zeitraum zeichnet sich durch geringe Stromimporte aus. Die regenerative Erzeugung ist so hoch, daß lediglich zweimal Strom aus dem benachbarten Ausland zugekauft werden muß. Am frühen Abend ist nach Wegfall der PV-Stromerzeugung fast jeden Tag ein Anstieg des Windstromerzeugung zu verzeichnen, sodaß lediglich einmal, am 11. Februar 2025, Strom in geringer Menge importiert werden muß. Am Montag, dem 10. Februar, ist bereits vor Beginn der PV-Stromerzeugung Importstrom vonnöten. Da Deutschland Strom nachfragt (kleine rote Bereiche), ist nicht verwunderlich, daß passend zu den beiden Importzeiträumen der Strompreis am höchsten ist. Für den analysierte Zeitraum liegt der mittlere Strompreis bei 120,05 Euro/MWh.

Kurzanalyse 12. Februar bis 18. Februar 2025

Die regenerative Stromerzeugung löst sich zum 12. Februar wieder in eine mehrtägige Dunkelflautenphase auf. Stromimporte werden in hohem Umfang notwendig. Stromhöchstpreise werden am Freitag (fast 300 Euro/MWh um 17:00 Uhr) und Montag erzielt. Der mittlere Strompreis liegt für den Betrachtungszeitraum bei 151,11 Euro/MWh.

Kurzanalyse 19. Februar bis 24. Februar 2025

Die regenerative Stromerzeugung zieht wieder an. Insbesondere die Offshore-Windstromerzeugung ist stark. Am Mittwoch, dem 19. Februar wird mit 166,40 der Höchstpreis des Betrachtungszeitraums ganz ohne Importstrom erzielt. Die nächsten Höchstpreise aber hängen direkt mit Stromimporten zusammen. Der mittlere Strompreis beträgt 91,50 Euro/MWh.

Kurzanalyse 25. Februar bis 28. Februar 2025

Die letzten vier Tage des Monats Februar läuten die nächste Dunkelflaute ein. Am 24. Februar bricht die Windstromerzeugung kurz nach Wegfall der PV-Stromerzeugung schlagartig ein. In der Nacht des Dienstags, den 25. Februar um 2:00 Uhr setzt bis zum Monatsende der ununterbrochene Einkauf von Strom aus dem benachbarten Ausland ein. Ebenfalls an diesem Dienstag kam es um 18:00 Uhr mit 11,1 GW Stromimport zum Preis von 233,10 Euro/MWh zum Strom-Höchstpreis der letzten vier Tage des Monats Februar. Der mittlere Strompreis für die letzten vier Tage beläuft sich auf 124,26 Euro/MWh.

Fazit

Der Februar war durch starke Schwankungen im Bereich der regenerativen Stromerzeugung gekennzeichnet. Dies betrifft immer nur die Produktion durch Wind- und PV-Anlagen. Die Stromerzeugung mittels Biomasse und Lauf ist ebenfalls per Definition regenerativ, kann aber vom Menschen gesteuert werden. Deshalb ist sie grundlastfähig und kaum Schwankungen unterworfen, wie die Abbildung oben – grünes und pinkes Band – zeigt.

Immer, wenn in Flautenphasen Stromimporte notwendig wurden, stieg das Preisniveau. Der Chart belegt neben den Kurzanalysen den Sachverhalt:

Bemerkenswert ist, daß die regenerative Stromerzeugung trotz des erheblichen Ausbaus der Kraftwerksinfrastruktur Wind und Solar auch nicht annähernd an den Strombedarf Deutschlands heranreicht. Ohne teure Stromimporte und massiver konventionell-fossiler Ergänzungsstromerzeugung würden entweder ungewollt die Lichter ausgehen (Blackout), oder es würden gesteuerte Stromabschaltungen (Brownout) über längere Zeiträume in wechselnden Regionen Deutschlands eingeleitet. Daß dabei der Schwerpunkt auf dichtbevölkerten Gegenden und den großen Städten liegen würde, sei nur am Rande erwähnt.

Ein Blick auf den Prognosechart (Ausbaugrad „Erneuerbare“ 86 Prozent) von Agora-Energiewende eröffnet ein ernüchterndes Ergebnis:

Nur an wenigen Tagen würde der Strombedarf regenerativ gedeckt. Praktisch immer nur zur Mittagsspitze und dann meist mit erheblicher Stromübererzeugung. Diese bewirkt, daß der Strompreis sinkt, oft sogar negativ würde. Vor allem aber belegt der Chart, daß trotz des regenerativen Ausbaus auf rechnerisch 86 Prozent des angenommenen Bedarfs Residuallasten von über 100 GW entstehen.

Ursache ist die Binsenweisheit, daß wenig Wind- und Solarkraft immer wenig Strom erzeugen. Auch wenn noch so viele entsprechende Kraftwerke zur Verfügung stehen. Ein Gedankenexperiment: Eine angenommene, nochmalige Verdopplung der installierten Leistung allein der Windkraft hätte nicht zur Folge, daß in den Flautenzeiten die Windstromerzeugung auch nur in die Nähe einer Bedarfsdeckung käme. Dafür gäbe es in den übrigen Zeiten eine erhebliche Stromübererzeugung mit den oben beschriebenen Konsequenzen des absoluten Preisverfalls bis hin zu hohen Negativpreisen.

Die detaillierte Betrachtung der regenerativen Stromerzeugung des Februar 2025 belegt die erhebliche Schwankungsbreite der Windkraft und deren Konsequenzen. Auch im letzten Wintermonat spielt die PV-Stromerzeugung trotz des starken Ausbaus im vergangenen Jahr eine untergeordnete Rolle. Dieses wird sich in den kommenden Monaten ändern. Dann wird sich zeigen, welche Auswirkungen zeitlich begrenzte, aber starke PV-Stromerzeugung plus Windstromerzeugung auf den Strommarkt haben werden. Ein kleiner Vorgeschmack: So sah es im Juli 2024 aus.