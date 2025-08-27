Anzeige
Kein Sommervergnügen: Eisdielen ersticken unter Kontrollen, Bürokratie und Kosten

Eisdielen stehen nicht nur unter strenger Kontrolle, auch sonst machen ihnen Bürokratievorschriften das Leben schwer (Symbolbild).
Eisdielen stehen nicht nur unter strenger Kontrolle, auch sonst machen ihnen Bürokratievorschriften das Leben schwer (Symbolbild).
Eisdielen ersticken unter Kontrollen, Bürokratie und Kosten

Eisdielen in Deutschland unterliegen einem strengen Regelungswerk und einer hohen Bürokratiebelastung. Auch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise treiben das Gewerbe in die Enge. Das hat Folgen für den Eisgenuß der Kunden.

Abonnement