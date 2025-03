US-Außenminister Marco Rubio (r.) betrachtet den Panamakanal: Einflußnahme via BlackRock? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Freddie Everett/Us State

BlackRock sichert sich Schlüsselhäfen in Panama

Blackrock weitet seine Einflußspähre in Mittelamerika aus und hat zwei strategisch wichtige Häfen am Panamakanal erworben. US-Präsident Trump hat großes Interesse an der Kontrolle der Wasserstraße und befürwortet die Übernahme. Darauf reagiert auch China.